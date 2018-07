Potsdam

120 Mitarbeiter der Potsdamer Stadtverwaltung ziehen in die Bahnhofspassagen im Potsdamer Hauptbahnhof. Der gesamte Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen wird im Laufe des Juli auf rund 3000 Quadratmeter Fläche unter einem Dach vereint. Die Stadt mietet die Büroflächen zu diesem Zweck an. Bislang ist der Bereich auf vier Standorte verteilt gewesen. So waren die Mitarbeiter in drei verschiedenen Häusern auf dem Verwaltungscampus in der Jägervorstadt und sogar auf ein Haus in der Babelsberger Stephensonstraße verteilt.

Umzug ist nicht dauerhaft, aber für mehrere Jahre

Der Grund des Umzugs ist die laufende Sanierung des Stadthauses. „Dort müssen für die schrittweise Sanierung immer wieder Mitarbeiter anderer Bereiche ihre Büros temporär aufgeben. Sie sollen künftig in den ehemaligen Räumen des Fachbereichs Grünflächen auf dem Campus Ausweichbüros in der Nähe ihrer eigentlichen Arbeitsplätze bekommen“, erklärt Stadtsprecherin Christine Homann.

Der Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen unter Leitung von Thomas Schenke wird dagegen für die nächsten Jahre in den Bahnhofspassagen bleiben. Es bleibt allerdings das langfristiges Ziel der Stadt, dass alle Fachbereiche der Verwaltung auf dem Campus zwischen Friedrich-Ebert-Straße, Jägerallee und Hegelallee unterkommen. Die Neuordnung des Areals mitsamt Abrissen und Neubauten dauert nach aktuellen Planungen aber bis mindestens 2030.

Zugang zum Amt liegt direkt links vom alten Wasserturm

Für die Bürger mit Anliegen an den Fachbereich soll sich wenig ändern. Bestehende Telefonnummern und E-Mailadressen bleiben unverändert. Die Erreichbarkeit des Fachbereichs wird nach Ansicht der Verwaltung durch die zentrale Lage sogar verbessert. Der Eingang zum neuen Verwaltungstrakt befindet sich direkt an der Straßenbahnhaltestelle des Hauptbahnhofes, links vom historischen Wasserturm.

Der Eingang zum neuen Grün- und Verkehrsflächenamt liegt hinter den Bäumen links vom Wasserturm. Bereits am Dienstag wird die Leitung des Fachbereichs dort ihre Büros beziehen. Quelle: Peter Degener

Nur eingeschränkte Erreichbarkeit bis 24. Juli wegen der Umzüge

Nur während der Umzüge aus den einzelnen Standorten zum Bahnhof sind die Mitarbeiter eingeschränkt erreichbar. Vier Umzugstermine sind für die einzelnen Abteilungen vorgesehen. Bereits am Montag und Dienstag ziehen die Fachbereichsleitung und der Bereich Verwaltung und Finanzmanagement um. Am 12. und 13. Juli ist der Bereich Verkehrsanlagen und am 16. und 17. Juli der Bereich Verkehrsmanagement mitsamt der Straßenverkehrsbehörde betroffen.

Künftige Nutzung der Babelsberger Außenstelle noch offen

Zuletzt wird am 23. und 24. Juli der Bereich Grünflächen aus der Stephensonstraße 27 ausziehen. Das Haus im Eigentum der Stadt ist dann bis auf eine Werkstatt im Erdgeschoss vollständig freigezogen. „Wie dieses Gebäude künftig genutzt werden kann, wird noch geprüft“, sagt Christine Homann.

Von Peter Degener