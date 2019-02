Potsdam

Derzeit sind wieder Telefonbetrüger aktiv. Die Polizei warnt vor einem Lotterie-Trick.

So wurde am Dienstag eine Potsdamerin bei einem Anruf mitgeteilt, sie hätte einen hohen Bargeldbetrag gewonnen. Um das Geld zu erhalten, sollte sie Gutscheinkarten im Wert von 1000 Euro kaufen – die Frau ließ sich darauf ein. Doch sie gab den Betrügern nicht die Codes der Karten durch, was diese üblicherweise fordern. Zu einer Gewinnauszahlung kam es natürlich nicht. Die Frau informierte die Polizei. Diese führt nun Ermittlungen in dem Fall.

Folgende Tipps gibt die Polizei zum Thema (Trick-)Betrug:

Lassen Sie sich am Telefon

nicht ausfragen. Geben sie keine Details Ihrer familiären oder finanziellen Verhältnisse preis!

Lassen Sie sich von einem Anrufer

nicht drängen und unter Druck setzen. Vereinbaren sie einen späteren Gesprächstermin, damit sie in der Zwischenzeit die Angaben z.B. durch einen Anruf bei Ihren Verwandten oder einem Rückruf bei der örtlichen Polizei überprüfen können!

Notieren Sie sich die Telefonnummer, die eventuell auf dem Sichtfeld Ihres Telefons angezeigt wird!

Bevor Sie jemandem ihr Geld geben wollen: Besprechen Sie die Angelegenheit mit einer Person Ihres Vertrauens. Wenn Ihnen die Sache „nicht geheuer ist“, informieren Sie bitte ihre örtliche Polizeidienststelle!

Übergeben/Überweisen Sie kein Geld an Personen, die Ihnen nicht persönlich bekannt sind! Kaufen Sie keine Gutscheinkarten um einen angeblichen Gewinn ausgezahlt zu bekommen.

Haben sie bereits eine Geldübergabe vereinbart? Informieren Sie noch vor dem Übergabetermin die Polizei!

Weitere Tipps zum Schutz vor Formen des Trickbetruges gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de, in den Broschüren „Sicher Leben“ und „Sicher zu Hause“ des Programms Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) sowie bei jeder Polizeidienststelle.

Von MAZonline