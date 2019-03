Teltow

Telefonbetrüger meldeten sich am Sonntagabend bei mehreren Teltowern, Potsdamern und Brandenburgern. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus und versuchten, an Informationen zu Vermögen und Wertgegenständen zu gelangen. Es gebe Zettel mit der Anschrift der Angerufenen, sie könnten Opfer eines Einbruchs werden. In einem anderen Fall hieß es, Angehörige der Angerufenen wären verunglückt und man benötige nun Geld, um diese „auszulösen“. In einem Fall waren die Betrüger laut Polizei aber erfolgreich. Eine Seniorin aus Teltow schenkte dem falschen Polizisten Glauben und legte außerhalb des Hauses einen Goldbarren ab um die Polizei bei der Festnahme eines Diebes zu unterstützen. Das Gold wurde von einem Unbekannten abgeholt.

Betrug erst in letzter Sekunde erkannt

Auch in Brandenburg/Havel kam es zu einem Betrugsversuch, der erst im letzten Moment erkannt wurde. Ein Mann gab sich als Kriminalbeamter aus. Er befragte eine Frau nach ihren Vermögensverhältnissen. Sie sagte, sie habe mehrere zehntausend Euro Bargeld zu Hause. Der angebliche Beamte fragte nun nach den Seriennummern der Scheine. Er vereinbarte kurzfristig einen Termin, da man die Geldscheine sicherstellen und auf dem Revier abfotografieren müsse. Etwa eine Viertelstunde nach dem Gespräch erschien der Abholer und klingelte an der Wohnungstür. Da er sich aber nicht als Polizist ausweisen konnte, schloss die Frau ihre Tür und informierte die Behörden.

