Verkehr in Potsdam - Templiner Straße wird später fertig

Wer von Caputh nach Potsdam will oder zurück, wird auf noch unbestimmte Zeit die weiträumigen Umleitungen ertragen müssen. Die Bauarbeiten auf der voll gesperrten Templiner Straße liegen nämlich längst nicht mehr im Zeitplan. Sturmschäden durch “Xavier“, sechs Wochen Winterfrost und unvorhergesehene Leitungsverlegungen haben die Abläufe verzögert. Der zusätzliche Aufwand ergab sich daraus, dass ein zusätzlicher Rohrgraben ausgehoben, bestückt und wieder verschlossen werden musste. Die Fahrbahndecke war noch nicht wieder geschlossen.

Das erste und längste Teilstück der holprigen Betonfelderstraße zwischen Hermannswerder und dem Strandbad Templin, das seit September vergangenen Jahres saniert wird, sollte spätestens in diesem Monat fertig und das Bad damit erreichbar sein. Ob das nun überhaupt noch zum Sommer möglich sein wird, konnte die Straßenbehörde bislang nicht sagen. Stadtsprecherin Christine Homann sagte der MAZ am Donnerstag, erst seit Ostern sei ein ungehindertes Arbeiten ohne witterungsbedingte Einschränkungen möglich. Der Bauablauf werde nun überarbeitet. In der nächsten Woche können man voraussichtlich mehr sagen zum weiteren Bauverlauf und zur Dauer der Bautätigkeiten treffen. Nach jetzigem Stand werden man bei der Baumaßnahme im Kostenrahmen bleiben.

Die Sanierung ist mit rund zweieinhalb Millionen Euro veranschlagt. Dank Fördermitteln muss die Stadt davon nur eine Million bezahlen. Die Gemeinde Schwielowsee am anderen Ende der Straße ist mit 440000 Euro beteiligt, weiß aber auch nicht, wie es mit der Straße weitergeht.. Ausführender der Arbeiten ist der Strabag-Konzern.

Von Rainer Schüler