Das ehemalige Terrassenrestaurant Minsk am Brauhausberg ist asbestbelastet. Über den Fund des krebserregenden Stoffes während einer „planmäßigen Schadstoffsanierung“ hat der Chef der Potsdamer Stadtwerke, Horst Müller-Zinsius, den Oberbürgermeister, die Stadtverwaltung und die Fraktionschefs aller Parteien am Dienstag in einem Brief informiert.