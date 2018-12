Potsdam

Offenbar wird der Berliner Spitzenkoch Tim Raue im kommenden Jahr ein Restaurant in Potsdam eröffnen. Wie die Bild-Zeitung aus dem Umfeld des Gastronomen erfahren haben will, soll im zweiten oder dritten Quartal 2019 ein Lokal unter der Leitung Tim Raues in der geschichtsträchtigen Villa Kellermann den Betrieb aufnehmen. Raues Sprecherin wollte sich dazu auf Anfrage der MAZ nicht äußern.

In der Villa Kellermann in der Mangerstraße soll das Restaurant eröffnen. Quelle: MAZ

Für Potsdam wäre ein Engagement des Spitzenkochs eine kulinarische Sensation: Tim Raue ist ein Weltstar, er gehört zu den besten Köchen seiner Generation. In der aktuellen Ausgabe des renommierten Restaurantführer Gault&Millau erreicht er 19,5 von 20 möglichen Punkten, zwei Michelin-Sterne zieren seine Kreuzberger Küche. Einem breiten Publikum wurde Tim Raue auch durch die Erfolgs-Kochshow „Kitchen Impossible“ bekannt, in der er mehrfach gegen den Hamburger „Küchenbullen“ Tim Mälzer antrat.

Bislang führt Tim Raue das nach ihm benannte Restaurant in Berlin-Kreuzberg und das Sra Bua im Hotel Adlon. Er ist für eine asiatisch inspirierte, moderne Küche bekannt. Mit der Villa Kellermann wählt der Koch eine besondere Adresse. Die Villa, prominent am Heiligen See gelegen, beherbergte zu DDR-Zeiten lange ein Kulturhaus. In den 2000er-Jahren zog ein Restaurant ein, schließlich stand das Haus jahrelang leer, bis 2016 die Sanierung begann. Ein Spitzenrestaurant könnte nun also dem historischen Gemäuer neues Leben einhauchen.

Von Saskia Kirf