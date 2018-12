Werder

In den Wahnsinn getriebene Spätromantiker aufzuführen, ist für „Ton und Kirschen“, das sich seit 25 Jahren um den Erdball spielt, keine große Herausforderung. Aber wie bringt man ein Bergwerk glaubhaft auf die Bühne? Diese Frage beantwortete sich am Freitagabend die Gründerin des Wandertheaters, Margarete Biereye, im Deutschen Hof in Glindow selbst. Die Truppe inszenierte im Gasthof in Werder ( Havel) die Novelle „Die Bergwerke zu Falun“ von E.T.A. Hoffmann.

Deckenhohe, raumfüllende Vorhänge und schwere erdbraune Tücher formen den nach hinten immer enger werdenden Schacht. Man braucht erstaunlich wenig Fantasie um ein Bergwerk (Bühnenbild: Daisy Watkiss) zu sehen, wenn blau-oranges Licht, Geigenkratzen und die andächtige Erzählerinnenstimme den Raum füllen.

Schlund muss man sagen, wenn sie kommen – die „Unholde“ – erst auf den Knien unter dem Vorhang hevorgekrochen, dann sich durch ungeheuren Nebel auf müden Beinen schleppend. Die Gesichter der Bergarbeiter sind hinter Tüchern versteckt, die Arbeitskleidung zerschlissen, die Hämmer schwer (Kostüm: Thalia Heninger). Es gruselt, wenn sie marschieren. Gibt es doch keine hohe Bühnenkante, welche die rund 80 Zuschauer von ihnen trennt. Zum Glück fällt die Stimmung, wie so oft in der Vorlage, ins Gegenteil – in Groteske.

Wurzeln im Straßentheater

Der eineinhalb stündige Abend ist kurzweilig und stellt an drei ausverkauften Abenden glaubhaft ein Bergwerk in den Gasthof. Wenn die Truppe nach der Winterpause das Stück ab Mai unter freiem Himmel aufführt, wird die Hängung der schweren Vorhänge allerdings schwierig. Dann hat es wieder mit den Problemen eines Wandertheaters zu kämpfen. Doch es hat sich schon in anderen Produktionen kreativ gezeigt.

„Ton und Kirschen“, die Verkaufsschlager des Gründungsortes Glindow waren namensgebend, ist das einzige vom Land Brandenburg geförderte Wandertheater. Es bedient sich des Puppenspiels, des poetischen Tanzes, der wirklich guten Musikeinlagen. Das heißt aber nicht, dass es viele Mittel für pompöse Bühnenbilder gibt. Da ist es umso eindrucksvoller, mit wie wenig Mitteln die neunköpfige Truppe Geschichten zum Leben erweckt. Ganz in der Tradition von Straßentheatern braucht es nicht mehr als Licht, Ton und ein variables Bühnenbild.

Authentische Welt

Die Bergarbeiter von Falun. Quelle: Jean-Pierre Estournet

Natürlich ist die Wandelbarkeit eines Schauspielers wie David Johnston zuträglich. Er spielt einen liebenswerten Ausbilder, sorgt als Matrose für derbe Komik und ist als vom Bergbau besessener Geist kaum wiederzuerkennen. Und zwar alles in einer Inszenierung. Thalia Heininger geht als Ulla, Elis Fröboms ( Nelson Leon) Verlobte dagegen leider unter. Leon hingegen spielt den Originaltext des seefahrenden Schweden mit kolumbianischen Akzent. Das stört nicht. Die Akzente der internationalen Truppe lassen die gespielte Welt offener wirken, was zur Seefahrt passt.

Dass man dafür nicht jedes Wort versteht, ist nicht schlimm. Hoffmanns Novelle ist leicht zu folgen: Elis Fröbom war Matrose. Nach dem traumatisierenden Tod seiner Mutter entscheidet er ins schwedische Falun zu ziehen, um Bergarbeiter zu werden. Er verliebt sich, ist zwischen seiner Verlobten und der Wahnvorstellung einer Königin im Herzen der Erde hin und her gerissen. 50 Jahre später wird seine konservierte Leiche in einem eingestürztem Schacht gefunden. Die Leiche ist am Eingang des Saals in Glindow ausgestellt. Denn das Ende der Novelle ist nicht fiktiv. Es soll auf einen wissenschaftlichen Artikel aus dem Jahr 1808 zurückgehen, der Hoffmann inspirierte.

Von Jan Russezki