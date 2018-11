Potsdam Tote identifiziert - Tote aus dem Baggersee ist jetzt bekannt Die Ende Oktober im Baggersee von Potsdam gefundene Frauenleiche ist identifiziert. Es handelt sich um eine seit dem 18.Oktober vermisste Potsdamerin.

Am Baggersee in Potsdam wurde am Morgen des 28.10. eine Frauenleiche gefunden, deren Identität seit gestern geklärt ist. Quelle: Friedrich Bungert