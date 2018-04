Tourismustag soll Potsdam als Marke schärfen

Potsdam. Die Landeshauptstadt Potsdam und die PMSG Potsdam Marketing und Service GmbH veranstalten für die ortsansässigen Touristiker am Donnerstag, 12. April, im Hotel „Mercure“ den 1. Tourismustag Potsdam. Dazu haben sich laut Nannette Neitzel von der PMSG bereits 75 Interessierte angemeldet.

Der Tourismustag ist für alle gedacht, die mit dem Gast zu tun haben: also für Mitarbeiter von Museen, Hotels, Pensionen und Souvenirläden sowie für Anbieter von Ferienwohnungen und Stadtrundfahrten. In Vorträgen und einer Marken-Werkstatt sollen die Teilnehmer am Vormittag der Frage nachgehen wofür die Tourismusmarke Potsdam überhaupt steht, was ihre Werte sind, welches Lebensgefühl sie vermitteln soll – und wie sie letztlich transportiert und das Markenversprechen eingelöst werden kann.

Moderatoren und Referenten sind unter anderem PMSG-Geschäftsführer Raimund Jennert und die Marketing-Chefin der Landeshauptstadt Sigrid Sommer. Sie wollen gemeinsam mit den Teilnehmern das touristische Profil Potsdams gestalten und schärfen.

Ist das Potsdam-Gefühl gefunden, geht es am Nachmittag um die digitale Welt und die nächsten Schritte, die Potsdam in diese Richtung unternehmen sollte. Als Referent ist dann unter anderem Mario Kade, Inhaber des Restaurants „Am Pfingstberg“ zu Gast. Er spricht zu Bewertungsplattformen wie Tripadvisor. Motto: „Ohne Spuren im Netz verlieren Sie Kunden“.

Anmeldungen zum Tourismustag sind noch bis 9. April online möglich.

Von Nadine Fabian