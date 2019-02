Stahnsdorf

Eine 52-jährige Toyota-Fahrerin hat am Dienstagabend an der Kreuzung Sputendorfer Straße/ Lindenstraße in Stahnsdorf einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen. Als sie nach links in die Sputendorfer Straße abbog, kam es zum Zusammenprall mit dem geradeaus in Richtung Zehlendorfer Damm fahrenden 38-jährigen Motorradfahrer. Die Toyotafahrerin hatte das Motorrad nicht gesehen, da es zunächst durch ein davor fahrendes Auto verdeckt war.

Frontalcrash mit dem Auto

Als der Toyota vor ihm abbog, fuhr der Motorradfahrer frontal gegen das Auto und wurde von seiner Maschine geschleudert. Der 38-Jährige musste schwer verletzt von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Die Polizeibeamten nahmen eine Strafanzeige wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr auf. Das Krad war nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr musste die ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten binden.

