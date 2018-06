Potsdam

Die Verkehrsbetriebe ViP stellen Fahrten auf der Tram-Linie 99 tagsüber vorübergehend ein. Das meldete das Unternehmen am Freitagabend. Grund seien ein erhöhter Krankenstand und unbesetzte Fahrer-Stellen. „Die ViP hatte daher die Suche nach Mitarbeitern bereits seit Anfang des Jahres wesentlich intensiviert, um Mitarbeiter zu finden, die in Teil- oder Vollzeit Busse und Bahnen in Potsdam fahren möchten“, schrieb ein Sprecher.

Um Fahrgästen einen verlässlichen Service anbieten zu können, bediene die ViP mit Priorität die am stärksten genutzten Strecken. Die Tram 99 zähle hingegen zu den sogenannten Verstärkerlinien, die zur Taktverdichtung in Stoßzeiten dienen.

Bus und Tram 94 als Alternative

Daher werde die Tram 99 ab Montag, den 18. Juni, im Tagesverkehr zwischen 6 Uhr und 19:30 Uhr nicht bedient. Somit fährt zwischen Platz der Einheit und Babelsberg, Fontanestraße, ausschließlich die Tram 94. Damit werde ein 20-Minuten-Takt angeboten. Fahrgäste können alternativ auch die Buslinien 601, 690 und 694 nutzen.

Die ViP prüft, ob der ursprünglich ab 5. Juli geltende Ferienfahrplan bereits ab 25. Juni in Kraft treten wird. Nach Stand der Dinge werde dies so sein. Die genaue Umsetzung einer solchen Maßnahme wird momentan detailliert geplant. Die konkreten Informationen sind für nächste Woche angekündigt.

Die MAZ erreichten auch in den letzten Tagen viele Meldungen über ausgefallene. So meldeten Leser zum Beispiel wiederholte und nicht angekündigte noch begründete Ausfälle auf der Tramlinie 92.

Von MAZ