Babelsberg

Am Dienstagmorgen kollidierte ein Kleinlasttransporter in Babelsberg mit einem Fahrradfahrer. Der 28-jährige Radler war auf der Rudolf-Breitscheid-Straße unterwegs, als der Transporter aus Richtung „Busdepot“ auf die Straße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer verletzt wurde. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden durch die Kollision beläuft sich auf 1000 Euro.

Von MAZonline