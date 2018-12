Beelitz

Ein Unfall mit einem Schwerverletzten und einem Fahrer unter Schock ereignete sich am Montagmorgen auf der A9 zwischen Brück und Beelitz. Nach Polizeierkenntnissen war ein Kleintransporter kurz vor 9.30 Uhr im Bereich einer Wanderbaustelle in Fahrtrichtung Berlin unterwegs. Dort krachte er mit hoher Geschwindigkeit auf einen Schilderwagen der Autobahnmeisterei.

Fahrer eingeklemmt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Der 37-jährige Transporterfahrer wurde eingeklemmt und musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Ein Mitarbeiter (58) der Straßenmeisterei, der im Schilderwagen saß, erlitt einen Schock und begab sich in ärztliche Behandlung.

Der Transporterfahrer wurde schwerverletzt aus dem Fahrerhaus befreit. Quelle: Julian Stähle

Wegen des Unfalls kam es zeitweise zur Vollsperrung der A9 in Richtung Berlin. Kurzzeitig war auch die entgegengesetzte Fahrtrichtung ( Leipzig) für die Landung des Rettungshubschraubers gesperrt. Gegen 13.20 Uhr waren alle drei Fahrstreifen in Richtung Berlin wieder freigegeben. Der Schaden beläuft sich auf 60.000 Euro

