Tulpenfest in Potsdam findet doch statt

Potsdam. Das abgesagte Tulpenfest im Holländischen Viertel wird doch stattfinden. Es ist für den 21. und 22. April geplant – und erlebt damit seine 21. Auflage. Ursprünglich war es für dieses Jahr abgesagt worden, und zwar Anfang Februar – Grund war unter anderem eine Erkrankung der Geschäftsführung. Die erlösende Nachricht kam von der Aktionsgemeinschaft Holländisches Viertel, die nun nach der Absage der Fördergesellschaft niederländischer Kultur die Zügel in die Hand genommen hat. Statt wie zuletzt auf dem Bassinplatz, soll das Fest in diesem Jahr wieder nur im Holländischen Viertel stattfinden, meldeten die Potsdamer Neuesten Nachrichten am Wochenende.

Von MAZonline