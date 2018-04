Tumult am Fliegerhorst

Potsdam/Borkheide. Seit zehn Jahren offeriert der Tumult e.V. im Club Charlotte eine auf härtere Musik von Punk über Metal bis zu Stoner-Rock spezialisierte Konzertreihe. Nun zieht der Freundeskreis erstmals mit einem Festival ins nahe Umland.

Am 4. August startet auf dem Museums-Flughafen in Borkheide das erste Baum & Borke-Open-Air. Die Wahl des Ortes ist kein Zufall. Mit Julian Weicht (28) ist einer der Mitgründer des Tumult e.V. dort aufgewachsen. Mehrere Aktivisten des Vereins, darunter der Vorsitzende, wohnen mit ihren Familien mittlerweile in Borkheide und dem benachbarten Borkwalde.

Julian Weicht kam über den Zivildienst am Montessori-Kinderhaus nach Potsdam. Als Mitarbeiter in der Waschhaus-Gastronomie von 2007 bis 2012 erlebte er das drohende Aus des Kulturzentrums in der Schiffbauergasse nach der Insolvenz des Trägervereins und den Neuanfang aus der Nahperspektive mit.

Mitten im Krisenjahr 2008, als neben dem Waschhaus auch der Lindenpark und das Archiv auf der Kippe standen, meldete sich der Tumult erstmals öffentlich zu Wort: Man wolle „diesem Trend entgegenwirken und wieder Möglichkeiten schaffen, das Wochenende mit Spaß und guter Musik zu verbringen”.

Schon seit Beginn der 2000er Jahre hatte der Freundeskreis Konzerte mit jungen Bands an wechselnden Orten wie dem damaligen Spartacus-Club in der Schlossstraße und dem Hanns-Eisler-Klub in der Waldstadt II ausgerichtet. Gegründet wurde der Verein im Herbst 2007 auch mit dem Ziel, regelmäßig Konzerte in der Innenstadt anzubieten.

Der Club Charlotte war von Anfang an fester Partner. Seit dem Auftakt im Februar 2008 gab es 89 Veranstaltungen mit insgesamt 7400 Besuchern. Mit dem Cover-Projekt „A Tribute to The Cure“ hatten sie im März erstmals Wave-Gothic im Programm. Mit 130 Gästen war der Club fast ausverkauft.

Die Mitglieder des Tumult sind heute Ende 20 bis Anfang 40, die Berufsgruppen sind querbeet vertreten vom Logistiker und Lagerarbeiter über Freischaffende und Bauingenieure bis zur Ärztin und Anwältin.

Die Idee zum Festival hat auch mit dem Veranstaltungsrhythmus zu tun, sagt Julian Weicht: „Mit dem Gedanken haben wir uns schon seit ein paar Jahren getragen. Denn normalerweise gibt es im Sommer eine Pause von drei Monaten. “

Das Baum & Borke-Open-Air soll beidseits der IL 18 mit dem Hans-Grade-Museum stattfinden, auf einer Seite steht die Bühne, auf der anderen Seite gibt es Angebote unter anderem für Familien mit Kindern.

Eine Campingmöglichkeit gibt es in diesem Jahr noch nicht: „Das ist ein Wunsch für die Zukunft“, sagt Weicht. Das Programm soll aber so getaktet sein, dass die Gäste nach der letzten Band noch bequem die letzten Züge Richtung Potsdam und Dessau bekommen – der Bahnhof sei nur 500 Meter entfernt.

Bands und weitere Infos zum Festival Zum Baum & Borke-Open-Air auf dem Flugplatz Borkheide am 4. August präsentiert der Tumult e.V. Alternative und Pop mit Finn, Odd Couple, Flash Forward, Neufundland, Sind, Boiba Cat, Blackout Problems und dem Johnny-Cash-Projekt Bandada. Einlass ist ab 12 Uhr, das Kinder- und Familienprogramm auf der Bühne beginnt um 13 Uhr. Das Konzertprogramm wird um 15.30 Uhr eröffnet. Die letzte Band geht um 23.30 Uhr der Bühne, das Festival endet gegen 0.30 Uhr. Durch den RE7-Regionalexpress und die nahe A9 ist Borkheide von Berlin und Potsdam, aber auch von Dessau und Belzig einfach und schnell sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem eigenen Pkw zu erreichen. Das Highlight des Veranstaltungsortes ist die IL-18, die am 16. November 1989 auf der nur 800 Meter langen Piste gelandet ist und heute das Habs-Grade-Museum beherbergt. Mehr im Internet unter www.baumundborke-openair.de

Von Volker Oelschläger