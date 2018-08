Krampnitz

So was sieht man auch nicht alle Tage: Am Mittwoch ist der 54 Meter hohe Schornstein des ehemaligen Kohleheizkraftwerks im Krampnitzer Bergviertel gesprengt worden. Zuerst der Klang einer durchdringenden Warnsirene, während die Bauarbeiter außerhalb des Sperrkreises schon die Handys zum Filmen gezückt halten. Dann ist der weithin sichtbare Turm nur noch ein riesiger Trümmerhaufen auf dem Boden mit dunkel angerosteten Metallteilen dazwischen.

Fünf Kilogramm Sprengstoff und die Expertise von Sprengmeister Michael Schneider aus Plauen waren dafür notwendig. Doch dann ging alles ganz schnell und vor allem reibungslos. Binnen weniger Sekunden sank der Koloss fast wie in Zeitlupe in sich zusammen. Eine Sprengung beinahe wie aus dem Bilderbuch – ohne Schreckensszenario, das aber im schlimmsten aller Fälle auch möglich gewesen wäre. In 45 Meter Entfernung steht nämlich ein Wohnhaus. Wäre alles schief gelaufen, hätte der Turm beim Zusammenstürzen das Haus platt machen können. Aber so – toi toi toi – fiel der Schornstein genau in die „richtige“ Richtung.

Der Turm des ehemaligen Heizkraftwerks kurz vor der Sprengung. Quelle: Ildiko Röd

Jörn-Michael Westphal, Geschäftsführer der Entwicklungsträger Potsdam GmbH, zog eine zufriedene Bilanz, vor allem im Hinblick auf die ökologische Zukunft des neuen Stadtteils. „Unter Berücksichtigung nachhaltiger Energie- und Verkehrskonzepte soll im Potsdamer Norden ein CO2-neutrales Stadtquartier entstehen. Dort, wo früher zwei Kohleheizkraftwerke notwendig waren, soll zukünftig eine innovative Energiezentrale die Versorgung des Quartiers übernehmen.“ Die Säulen, auf denen die hypermoderne Energiezentrale fußt, umfassen: Solarthermie, Abwasserwärmenutzung, eine Biogasanlage und Tiefengeothermie.

Die Abrissarbeiten in Krampnitz gehen voran. Quelle: Bert Nicke

Die spektakuläre Sprengung des 1975 erbauten Schornsteins war der Auftakt für weitere Abrissarbeiten an den maroden Bauten aus DDR-Zeiten im Bergviertel. Laut Projektkoordinator Hubert Lakenbrink sollen bis Weihnachten fünf Plattenbauten in Sichtweite des Turms abgerissen werden.

In Krampnitz sollen in den nächsten zehn bis 15 Jahren bis zu 10 000 Menschen ihr Zuhause finden. Neben den denkmalgeschützten Gebäuden, in denen etwa 3000 Neu-Krampnitzer wohnen werden, soll ein Neubaugebiet entstehen. Die Erschließungskosten liegen bei 20 Millionen Euro. Die Gesamtinvestitionen von Privaten und öffentlicher Hand werden sich über die Zeitspanne von bis zu 15 Jahren auf 1,5 Milliarden Euro belaufen. Dabei wird der Löwenanteil der Investitionen –geschätzt etwa 80 Prozent – auf das Konto von Privatinvestoren gehen, so Lakenbrink.

Siegerentwurf von Krampnitz mit dem Central Park in der Mitte. Quelle: Röd

Von Ildiko Röd