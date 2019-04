Potsdam

Die Polizei und die Feuerwehr in Potsdam berichten am Freitag in einem Twitter-Marathon 12 Stunden lang intensiv über ihre Einsätze. Unter #GemeinsamimEinsatz wollen die Social-Media-Teams den Arbeitsalltag von Feuerwehr und Polizei den Bürgern näher bringen.

„In unserer Leitstelle des Polizeipräsidiums in Potsdam-Eiche gehen fast minütlich Notrufe ein, in denen Menschen Hilfe benötigen“, sagt Anja Resmer, die den Bereich Social Media bei der Polizei Brandenburg leitet. Mit dem Marathon bei Twitter könne man den Bürger zeigen, wie Polizei und Rettungskräfte bei Einsätzen zusammenarbeiten und sich abstimmen.

Freitag laut Polizei und Feuerwehr einer der arbeitsreichsten Tage

Der Freitag gehört laut Polizei zu den arbeitsreichsten Tagen der Woche. Immer wieder gehen Notrufe in den Leitstellen ein. Immer wieder müssen die Beamten zu Verkehrsunfällen, Bränden und körperlichen Auseinandersetzungen ausrücken.

Los geht es am Freitag um 13 Uhr. Die Polizei twittert dabei unter dem Account @PolizeiBB, die Feuerweh in Potsdam unter @FwPotsdam. Die Aktion ist bis 1 Uhr in der Nacht zu Donnerstag geplant.

Von Ansgar Nehls