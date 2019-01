Potsdam

Der erste Gewinner in der Sponsoren-Werbe-Aktion Potsdam-Crowd der Stadtwerke steht fest. Der Universitäts Judo- und Kampfsportclub Potsdam (UJKC) konnte insgesamt 11 000 Euro für den Bau eines Hangel-Parcours einsammeln, indem er auf der Internetseite www.potsdam-crowd.de um Unterstützung warb. Viele Kleinspenden von Privatleuten und Unternehmen wurden ergänzt mit einem Zuschuss der Stadtwerke. Die neue Sponsoring-Plattform für Potsdam war erst am 10. Dezember neu eingeführt worden.

11.000 Euro für Sporthalle: 2000 Euro mehr als nötig

Knut Radowsky vom UJKC sagte dazu: „Wir haben es geschafft! Dank der Spenden von Mitgliedern, Sportlern, Freunden, Eltern, Großeltern, Firmen und Institutionen, Förderern und Freunden des Judosportes und der Unterstützung der Stadtwerke Potsdam sind jetzt sogar 11.000 Euro zusammengekommen. Für den Bau unseres neuen Hangel-Parcours in der Technikhalle haben wir 9.000 Euro benötigt. Wir sind begeistert und freuen uns für die Kinder und Jugendlichen im Verein, dass sie zukünftig ein weiteres effektives Trainingsgerät in der Halle haben.“

Sophia Eltrop, Geschäftsführerin der Stadtwerke Potsdam sagte: „Wir gratulieren dem UJKC zum erfolgreichen Projekt und wünschen viel Spaß mit dem neuen Hangel-Parcours. Wir freuen uns natürlich, dass unser neues Angebot für Potsdam so funktioniert und gut ankommt.“

Crowdfunding-Prinzip: alles oder nichts

Und so funktioniert die Potsdam-Crowd: Auf einer dazu eingerichteten Plattform potsdam-crowd.de stellen Vereine Partner ihre Projekte, die finanziert werden sollen, detailliert vor. Interessenten können sich ein genaues Bild machen, was Sie in welcher Höhe unterstützen würden. Für die Umsetzung gilt das Prinzip: Alles oder nichts. Heißt: Wird die ausgelobte Summe erreicht, kann das Projekt umgesetzt werden. Wenn nicht, erhält jeder Unterstützer automatisch sein Geld zurück.

Wird ein Projekt mit mindestens 10 Euro unterstützt, geben die Stadtwerke Potsdam gleichzeitig 10 Euro dazu. Monatlich wird der Spendentopf der Stadtwerke Potsdam neu mit 1.000 Euro aufgefüllt.

Von MAZonline