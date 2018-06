Mit präzisen Messungen der Passanten in der Brandenburger Straße will die Stadt Potsdam sich für die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts zu verkaufsoffenen Sonntagen rüsten, die in dieser Woche fallen könnte. Nach einer Testphase steht fest, dass in Spitzenzeiten über 3000 Menschen pro Stunde dort flanieren.