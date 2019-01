Innenstadt, Innenstadt

Ein 17-jähriger Potsdamer, seine 15 Jahre alte Freundin, sowie einige ihrer Freunde wurden am Freitagabend am Bassinplatz von drei unbekannten Personen angegriffen und ausgeraubt. Zunächst sprachen die Täter den 17-Jährigen an und forderten ihn auf ihnen seine Bauchtasche zu geben. Als er sich weigerte, schlugen ihn die Täter gemeinschaftlich zu Boden und nahmen sich die Tasche. Sie flüchteten anschließend zuFuß mit der Beute in Richtung Wilhelmgalerie.

Die Freundin des Opfers verfolgte die Täter, wurde aber daraufhin ebenfalls durch die Unbekannten zu Boden geworfen. Beide Geschädigte wurden nur leicht verletzt. Sie beschreiben die Täter als etwa 18 Jahre alt, jeweils mindestens 1,84 Meter groß, alkoholisiert, dunkel gekleidet und deutsch sprechend.

Von MAZonline