Fußgänger sind die dominanten Nutzer der Friedrich-Ebert-Straße, haben aber nur einen Bruchteil des Raums. Doch die Interessen in der knapp 22 Meter breiten Straße sind schwer miteinander in Einklang zu bringen. So ist die Straße die wichtigste Nord-Südtrasse für den Radverkehr und Geschäftsstraße mit viel Lieferverkehr.

In der ersten Workshop-Runde im April wurden noch zwei Varianten diskutiert. „Boulevard“ und – fast autofreie – „Flaniermeile“ hießen die Diskussionsvorschläge. Nun hat die Boulevard-Variante das Rennen gemacht.