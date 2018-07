Potsdam/Innenstadt

Die ersten Exponate der Doppelausstellung „Umkämpfte Wege der Moderne“ über Potsdam und Babelsberg in den Jahren 1914 bis 1945 sind im Potsdam-Museum angekommen. Denkmalpfleger Jörg Limberg stellte am Mittwoch im Potsdam-Museum mit Bauzeichnungen für den Umbau der Villa Metz am Heiligen See zum Wohnpalast mit neoklassizistischer Fassade erste wertvolle Leihgaben aus der Plankammer der Unteren Denkmalschutzbehörde vor.

Das Haus ist prominent. Nach dem Zweiten Weltkrieg Sitz der britischen Militärmission, wurde es nach 2000 unter dem Namen Villa Wunderkind als Wohnhaus von Modeschöpfer Wolfgang Joop bekannt, der es vor einiger Zeit an die Hasso-Plattner-Stiftung verkaufte. Wilhelm Schmid (1892-1971), ab 1914 einer der Architekten des Umbaus der „Weißen Villa“, ist der erste Teil der Doppelausstellung gewidmet, der am 28. September eröffnet wird.

„Thematisiert wird mit der Doppelausstellung eine Zeit der ganz großen Umbrüche, die auch für Potsdam gravierende Auswirkungen hatte“, sagt Museumsdirektorin Jutta Götzmann. Der erste Teil „Wilhelm Schmid und die Novembergruppe“ bezieht sich zunächst auf eine seinerzeit sehr bekannte interdisziplinäre Künstlergruppe, die, gegründet unter dem Eindruck der Novemberrevolution, das Berliner Kunstleben bis 1933 maßgeblich prägen sollte.

Der für die Arbeit an der Villa Metz aus der Schweiz nach Potsdam umgezogene Wilhelm Schmid war Mitbegründer der Novembergruppe. Mit der Ausstellung soll über das Schaffen und das Beziehungsgeflecht Schmids in Potsdam ein bisher einmaliger Einblick in die Weimarer Zeit gewährt werden.

Die von den Architekten Wilhelm Schmid und Paul Renner ab 1914 umgebaute Villa Metz wurde nach 2000 als Joopsche Villa Wunderkind bekannt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Vom Architekten Schmid gibt es in der Stadt zwei repräsentative Bauten. Neben der Villa Metz das von ihm als eigenes Wohnhaus selbst errichtete und auch komplett selbst ausgestattete „Etappenhaus“ in der Böcklinstraße. Die Stadt war „ein viel größerer Schmelztiegel der Moderne, als bisher angenommen“, sagt Denkmalpfleger Limberg mit Verweis auf prominente Berufskollegen und Bekannte Schmids wie Henry van der Velde oder Ludwig Mies van der Rohe.

Eine eigene Würdigung bekommt der Künstler Schmid, der als Maler über die Jahre hinweg vom Expressionismus über die Neue Sachlichkeit zum Magischen Realismus finden sollte. Im eigenen Depot forschte das Potsdam-Museum nach Werken von anderen Potsdamer Künstlern, die mit Schmid in Beziehung standen.

Für die Ausstellung von Museums-Restaurator Oliver Max Wenske bereits aufgearbeitet wurde ein Mädchenporträt von Heinrich Basedow dem Jüngeren aus dem Jahr 1923, das Christa Heidkamp, die Tochter des namhaften Buchhändlers und Kunstmäzens Karl Heidkamp zeigt.

Für die Restaurierung eines Stillleben von dem in Vergessenheit geratenen Konrad Schwormstädt, der 1927 gemeinsam mit Schmid und anderen Künstlern in der Ausstellung des Potsdamer Kunstvereins im Marstall ausstellte, werden über die Kulturgut-Träger-Kampagne des Museums-Fördervereins noch Spender gesucht.

Wilhelm Schmid remigrierte 1933 nach Lugano in die Schweiz. Von den Nazis wurde sein Werk als „entartete Kunst“ denunziert. Werke Schmids werden im Potsdam-Museum unter anderem als Leihgaben des Museums Wilhelm Schmid in Lugano zu sehen sein. Laut Götzmann zeigt das Potsdam-Museum die deutschlandweit erste Ausstellung, die dem Werk und Schaffen Wilhelm Schmids gewidmet ist. Eine weitere der Novembergruppe gewidmete Ausstellung soll ab November in der Berlinischen Galerie zu sehen sein.

Die Ausstellung im Potsdam-Museum läuft vom 28. September bis zum 27. Januar 2019. Im Februar folgt mit „Geschichten aus Potsdam und Babelsberg“ der zweite Teil des Ausstellungsprojektes „Umkämpfte Wege der Moderne“.

Sonderausstellungen im Potsdam-Museum Das Potsdam-Museum zeigte seit seiner Wiedereröffnung 2012 im Alten Rathaus 28 Sonderausstellungen. Die bislang erfolgreichste war Anfang 2017 die Kunstausstellung „Die wilden 80er“ mit Kunst aus der BRD und der DDR, zu der nach Angaben von Museumsdirektorin Jutta Götzmann 11 500 Besucher kamen. Auch die aktuelle Ausstellung „Potsdam. Ein Paradies für meine Kamera“ mit Fotografien von Max Baur, die noch bis zum 26. August läuft, ist laut Götzmann mit bislang 7000 Besuchern überaus erfolgreich. Ausgewertet wird zur Zeit der in einem Test über drei Monate gewährte generelle freie Eintritt für die Ständige Ausstellung zur Stadtgeschichte. Das Haus folgte damit einem internationalen Trend. Nach ersten Schätzungen haben sich die Besucherzahlen in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt. Am 6. September soll es im Museum eine öffentliche Diskussionsrunde dazu geben.

Von Volker Oelschläger