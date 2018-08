Potsdam

Unbekannte haben am Freitag versucht, einen Mann um tausend Euro zu bringen. Am Vormittag erhielt dieser nach Angaben der Polizei einen Anruf, indem ihm von einem vermeintlichen Mitarbeiter einer Wettspielfirma mitgeteilt worden war, dass er in einem Gewinnspiel mehrere tausend Euro gewonnen habe.

Zwei Sicherheitsleute und ein Notar seien deshalb bereits mit dem Geld auf dem Weg zu ihm. Der Haken: Der Mann müsse zuvor für 1000 Euro ITunes-Karten kaufen und diese entsprechend übergeben.

Hier wurde der Mann jedoch misstrauisch und erkannte den versuchten Betrug. Er wendete sich an die Polizei, welche die Ermittlungen übernahm. Die Beamten gehen davon, dass es sich hierbei um eine Betrugsmasche handelt. Denn die ITunes-Karten könnten später im Internet für Einkäufe genutzt werden – ohne das die Täter dabei auffliegen.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline