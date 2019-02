Innenstadt

Ein Mädchen (12) spielte am Dienstagnachmittag am Sportplatz in der Wiesenstraße mit einem Hund und wurde von einem Unbekannten angesprochen. Der Mann wurde anzüglich dabei. Das Mädchen ging fort, der Mann lief dann in Richtung Humboldtring und Rewe-Markt.

Mann trägt Dreitagebart, dunkle Brille und auffällige Mütze

Er war etwa 40 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß und schlank. Er hatte dunkelbraune bis schwarze, kurze Haare (leicht grau meliert) und einen Dreitagebart. Er trug eine Brille mit schwarzem Gestell, eine schwarze Jeansjacke, ein graues T-Shirt mit weißem Kreis, einer neon-orangefarbene Beanie-Mütze, dunkelblaue Jeans mit goldener Kette. Er leicht schwankend und hatte eine schwarz-rot-weiße Umhängetasche. Eine Fahndung schlug fehlt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0331/5 50 80.

Von MAZonline