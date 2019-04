Innenstadt

Rettungswagen und Feuerwehr sind im Einsatz: Am Freitagmittag sind am Leipziger Dreieck ein PKW und ein Motorrad in einen Unfall verwickelt gewesen, mindestens zwei Personen wurden verletzt.

Der Feuerwehr-Leitstelle zufolge sind Verkehrsbeeinträchtigungen zu erwarten – der Unfall ereignete sich mitten auf der Kreuzung.

Von MAZonline