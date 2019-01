Zentrum-Ost

Ein 45-jähriger Mann wurde am Montag gegen 16.45 Uhr im Kreisverkehr unterhalb des Hauptbahnhofs angefahren. Er wurde verletzt.

Ein 62-jähriger Ford-Fahrer hatte den Mann übersehen, als er, vom Humboldtring kommend, aus dem Kreisverkehr in die Babelsberger Straße abbog. Beim Zusammenstoß wurde der Fußgänger verletzt.

Mit Verdacht auf einer Bruch der Kniescheibe wurde der Mann von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Von MAZonline