Eiche

Ein Radfahrer (40) ist auf der Kaiser-Friedrich-Straße in Richtung Golm bei einem Unfall am Montag gegen 15 Uhr verletzt worden.

Der Fahrer eines Peugeot (59) hinter ihm musste nach eigenen Angaben zweimal niesen und übersah daher offenbar den Radler. Das Auto rammte das Fahrrad und der 40-Jährige Pedalist wurde auf den Gehweg geschleudert und blieb dort zunächst liegen.

Nachdem der Autofahrer die Kollision wahrgenommen hatte, blieb er kurz hinter der Unfallstelle stehen. Da der Radfahrer durch den Unfall am Knie verletzt wurde, musste er zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

