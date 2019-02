Michendorf

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitag gegen 11.30 Uhr auf der Autobahn 10 zwischen den Anschlussstellen Ferch und Michendorf. An dem Auffahrunfall waren vier Fahrzeuge beteiligt. Insgesamt wurden sieben Menschen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Durch das Trümmerfeld und die Unfallfahrzeuge waren die linke und mittlere Fahrspur in Richtung Potsdam blockiert, was zu langem Rückstau führte.

Unfallursache noch unbekannt

Die Unfallursache und der Unfallhergang waren zunächst noch unbekannt und werden durch die Kriminalpolizei ermittelt. Eine Verkehrswarnmeldung für den Unfallort wurde herausgegeben, bis die Fahrbahnen gegen 13.20 Uhr wieder freigegeben werden konnten.

Von MAZonline