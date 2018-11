Werder

Zu einem schweren Unfall ist es am Samstagnachmittag auf der Bundesautobahn 10 zwischen den Abfahrten Spandau und Potsdam Nord gekommen.

Gegen 15.38 Uhr war eine Autofahrerin (44) aus Brandenburg an der Havel mit ihrem Toyota Corolla auf der Autobahn in Richtung Dreieck Werder auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. In Höhe von Kilometer 133,7 kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Mittelschutzplanke. Der Wagen schleuderte daraufhin nach rechts und prallte hier in die Schutzplanke. Anschließend kam das Auto auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Die Autofahrerin wurde beim Unfall verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Autobahndreieck Werder für etwa eine Stunde gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Von Nadine Fabian