Drei Männer verprügelten am Samstagabend einen 18-jährigen Syrer auf dem Rummelplatz am Lustgartenwall. Er hatte sich zuvor geweigert, 20 Euro herzugeben. Die Polizei war auf den jungen Mann am Potsdamer Hauptbahnhof aufmerksam geworden. Dorthin hatte er sich nach der Attacke geflüchtet.