Potsdam

Die Universität Potsdam rechnet im Jahr 2020 mit 23.000 Studenten. Das hat Universitäts-Präsident Oliver Günther am Mittwochabend im städtischen Hauptausschuss bekannt gegeben. Die Anzahl der Studierenden lag über Jahre hinweg konstant bei 20.000.

Wesentliche Gründe für die neue Entwicklung seien die Gründung einer sechsten Fakultät Digital Engineering gemeinsam mit dem Hasso-Plattner-Institut im Jahr 2017 und aktuell als siebenter einer Medizinischen Fakultät in Kooperation mit der Technischen Universität Cottbus-Senftenberg und der Medizinischen Hochschule Brandenburg, sowie ein beträchtlicher Ausbau der Lehramts-Studiengänge.

Personell soll die Entwicklung mit fast 60 zusätzlichen Professuren abgesichert werden. Räumliche Erweiterungen sind aktuell am Uni-Campus am Neuen Palais, auf dem Hasso-Plattner-Campus am Griebnitzsee sowie in Golm geplant.

Von Volker Oelschläger