Potsdam-West

Im Laufe des Mittwochs wurde in Potsdam-West ein Kleinbus gestohlen. Die Halterin hatte den VW T5 am Morgen gegen 7 Uhr am Fahrbahnrand in der Geschwister-Scholl-Straße abgestellt. Um 17.30 Uhr war er weg. An dem Bus, Baujahr 2007, war es zuvor bereits zweimal zu zwei Diebstahlsversuchen gekommen, teilte die Halterin der Polizei mit. Das Fahrzeug ist international zur Fahndung ausgeschrieben.

Von MAZonline