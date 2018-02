Variobecken im „blu“ wieder geöffnet

Potsdam. Das Variobecken im Sport- und Freizeitbad blu in Potsdam ist seit Donnerstagvormittag wieder geöffnet. Das haben die Stadtwerke Potsdam bekanntgegeben. Das Gesundheitsamt hat das Variobecken wieder für den Badebetrieb freigegeben.

Keimbildung durch technischen Defekt

Stadtwerke-Mitarbeiter hatten am 25. Januar eine erhöhte Keimbelastung des Wassers festgestellt und dies dem Gesundheitsamt angezeigt. Die Wasserqualität konnte nicht mehr gewährleistet werden, weshalb das Lehrschwimmbecken außer Betrieb genommen und abgesperrt wurde.

Ein technischer Defekt der Wasseraufbereitungsanlage war der Grund für die erhöhte Konzentration der Keime.

Nachdem das Becken neu befüllt worden und das Beckenwasser neu aufbereitet worden war, wurden am 2. Februar an verschiedenen Stellen des Beckenwasserkreislaufes Wasserproben entnommen und durch ein externes Labor untersucht.

Nach weiterer Untersuchung ist das Becken wieder nutzbar

Am 12. Februar lagen die Ergebnisse vor, die eine sehr gute Wasserqualität bescheinigten. Da am Rohwasserspeicher jedoch Keime festgestellt wurden, kam es zu einer Nachbeprobung durch das Labor. Die Ergebnisse, die am 15. Februar vorlagen, waren einwandfrei, so dass das Variobecken nun wieder freigegeben werden konnte.

Anfang Februar musste auch das Freizeitbecken für mehrere Tage gesperrt werden: Ein Besucher hatte es stark verunreinigt. Es wurde nach wenigen Tagen wieder freigegeben.

