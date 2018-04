Potsdam steht in den Osterferien im Stau

Potsdam. Die Vollsperrung der Behlertstraße und eine liegengebliebene Tram sorgten am Dienstag für stundenlangen Stillstand im Potsdamer Innenstadtverkehr. Bereits ab der Mittagszeit quälten sich Autofahrer trotz des verminderten Ferienverkehrs über die zwei Havelbrücken.

Vollsperrung Behlertstraße in Potsdam vom 3. bis 10. April 2018. Quelle: MAZonline

Viele Fahrer wichen von der Nutheschnellstraße auf die Lange Brücke aus, um der gesperrten Behlertstraße in der Verlängerung der Humboldtbrücke zu entgehen. Lange Rückstaus außerhalb der üblichen Stoßzeiten und Schleichverkehre durch Zentrum-Ost und andere Wohnviertel waren die Folge. Autofahrer mussten schon jetzt mindestens 30 Minuten mehr Zeit einplanen, wenn sie die Lange Brücke und die Humboldt-Brücke überqueren wollten. Der Rückstau vom Leipziger Dreieck durch die Friedrich-Engels-Straße reichte bis hinter die Nutheschnellstraße zurück.

Straßenbahn blieb liegen

Am Nachmittag kamen auch Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs plötzlich nicht mehr über die Lange Brücke. Eine defekte Straßenbahn stand ab 15.15 Uhr plötzlich über drei Stunden lang vor dem Landtag gegenüber dem Hotel Mercure still. Nun war die gesamte Lange Brücke dicht. Warum die verlängerte Tram vom Typ Combino XL ausfiel, ist bisher unklar. „Grund des Stillstands war ein technischer Defekt. Was genau diesen auslöste, muss nun in der Werkstatt untersucht werden“, teilte Göran Böhm, Sprecher des Potsdamer Verkehrsbetriebs, auf MAZ-Nachfrage mit. Die Tram konnte erst drei Stunden später gegen 18.15 Uhr abgeschleppt und zu den Verkehrsbetrieben gebracht werden. „Ab 18.25 Uhr war der Verkehr wieder frei“, so Böhm.

Auch Polizei und Rettungsdienste waren vom Verkehrschaos betroffen. „Wir brauchten bis zu einer Stunde, um mit den Dienstautos durch die Stadt zu kommen“, sagte Reinhold Hüpkes von der Potsdamer Polizei-Inspektion der MAZ. Die Potsdamer Feuerwehr erinnerte die Autofahrer über Twitter an eine Rettungsgasse auf der Nutheschnellstraße, damit es im Notfall nicht zu Verzögerungen käme.

⚠️ Bitte denken Sie auch bei #Stau auf der #Nutheschnellstraße #L40 an eine #Rettungsgasse! ↖️🚑↗️↗️



Die Rettungskräfte und die Patienten, die Hilfe benötigen oder schnell ins Klinikum müssen, danken es Ihnen! pic.twitter.com/VGezeZJspD — Feuerwehr Potsdam (@FwPotsdam) April 3, 2018

Dort berichteten Fahrer in den sozialen Netzwerken, dass sie bis zu anderthalb Stunden bis in die Stadt gebraucht hätten. Einzig als Fußgänger oder Radfahrer hatte man an diesem Tag eine Chance auf dem Weg durch die Stadt – immerhin schien all jenen, die nicht auf andere Verkehrsmittel angewiesen waren, die Sonne.

Noch bis zum Freitag müssen sich zumindest Autofahrer jeden Tag auf Staus einstellen. Noch bis zum 6. April ist die Behlertstraße bis zur Kreuzung an der Mangerstraße voll gesperrt, weil dort mehrere Hausanschlüsse hergestellt werden müssen. Rund 20 000 Autos nutzen diese Route in den Potsdamer Norden jeden Tag. Die Stadtverwaltung empfiehlt wegen der „erheblichen Staugefahr“ den Umstieg auf Bus, Bahn oder Rad.

Arbeiten in der Geschwister-Scholl-Straße in der Brandenburger Vorstadt. Quelle: Rainer-Schüler

Im Potsdamer Westen ist zugleich die Geschwister-Scholl-Straße gesperrt. Die üblichen Schleichverkehre dort sind damit unterbunden, die Zeppelinstraße dafür besonders voll. Immerhin sollten die Bahnen morgen wie gewohnt fahren.

