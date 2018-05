Potsdam

Im Markt-Center dürften das Management und die Händler jetzt richtig schlechte Laune haben: Für Leitungsarbeiten wird nämlich die Schopenhauerstraße zwischen Breiter Straße und Center-Zufahrt gesperrt. Die Umleitung läuft über Dortu- und Charlottenstraße. Das bleibt so bis voraussichtlich 12. Juni.

Rückertstraße wochenlang halbseitig gesperrt

Wegen einer Leitungshavarie ist die Rückertstraße bis 15. Juni halbseitig zu. Den Verkehr regelt eine mobile Ampel. In den Hügelweg ist nur noch die Einfahrt von der B 273 möglich, die Ausfahrt nicht.

Für Gleisbauarbeiten ist die Puschkinallee zwischen Russischer Kolonie und Beyerstraße bis 4.6. zu.

Mehrere Straßen werden zur Einbahnstraße

Zur Herstellung eines Hausanschlusses ist die Hebbelstraße zwischen Leibl- und Kurfürstenstraße halbseitig gesperrt. Es ist eine Einbahnstraße in Richtung Kurfürstenstraße ausgewiesen. Die Fahrtrichtung Süd wird umgeleitet.

Für den Bau von Hausanschlüssen ist die Straße Brauhausberg zwischen Albert-Einstein-Straße und Brücke Am Havelblick halbseitig gesperrt. Der stadteinwärtige Verkehr muss über die Leipziger Straße geleitet werden. Die Straße Brauhausberg wird ab Albert-Einstein-Straße zur Einbahnstraße zur Michendorfer Chaussee.

Templiner Straße weiter für Autos gesperrt

Die Templiner Straße ist für die Fahrbahnsanierung zwischen Potsdam und Caputh für den Kfz-Verkehr gesperrt. Die Umleitung führt über Caputh, Michendorfer Chaussee. Fußgänger und Radfahrer können innerhalb der gesamten Bauzeit weiterhin die Templiner Straße nutzen. Eine gesicherte Führung wird jederzeit gewährleistet.

Für Gleisbauarbeiten wird die Anhaltstraße in Höhe Bahnunterführung gesperrt. Das Radfahren in Gegenrichtung der Einbahnstraße in der Rudolf-Breitscheid-Straße ist nicht möglich – alternativ kann man ab Wattstraße die Benzstraße nehmen.

Die Stahnsdorfer Straße wird ab Rosenweg voll gesperrt.

Karl-Liebknecht-Straße verengt

Für eine Haussanierung ist eine Fahrspur der Karl-Liebknecht-Straße an der Kreuzung Rudolf-Breitscheid-Straße gesperrt. Es steht in jede Fahrtrichtung nur noch eine Fahrspur zur Verfügung.

Für die grundhafte Sanierung des Schlaatzweges ist dieser zwischen Friedrich-Engels-Straße und Schlaatzstraße voll gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis September.

Von Rainer Schüler