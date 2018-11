Potsdam

An folgenden Baustellen brauchen Autofahrer in dieser Woche gute Nerven:

Für Schachtsanierungen wird die Kreuzung Behlert-/Kurfürstenstraße am Mittwoch ab 18 Uhr halbseitig gesperrt. Aus der Behlertstraße kann nur noch nach links in die Kurfürstenstraße abgebogen werden. Die Sperrung dauert bis Donnerstagfrüh 6 Uhr.

Für eine Baumfällung wird eine Fahrspur der Hans-Thoma-Straße am Dienstag zwischen 10 und 14 Uhr punktuell gesperrt.

Von Mittwoch, 6 Uhr, bis Donnerstag, 14 Uhr, wird die Stahnsdorfer Straße wegen einer Veranstaltung von der Kreuzung August-Bebel-Straße bis zur Einmündung Rote-Kreuz-Straße für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung wird durch die Rote-Kreuz-Straße und die Steinstraße ausgeschildert werden. Hiervon betroffen sind der Individualverkehr, der ÖPNV und auch Fußgänger. Die Polizei empfiehlt den Potsdamern und Potsdams Besuchern, an diesem Tage, weiträumig den benannten Bereich zu umfahren.

An der Nuthestraße L40 wird weiterhin die Böschung zur Friedrich-Engels-Straße saniert. Der Verkehr wird stadtauswärts über ein Provisorium geführt – es gilt Tempo 30, zwei Spuren bleiben pro Richtung erhalten. Der Neuendorfer Anger ist voll gesperrt, ebenso eine Fahrspur der Auffahrt Friedrich-Engels-Straße. Stadteinwärts ist die L40-Abfahrt zur Friedrich-List-Straße wegen Leitungsarbeiten voll gesperrt. Die Umleitung ist über die Ausfahrt Horstweg ausgewiesen. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Anfang Dezember.

Wegen der Havarie einer Wasserleitung ist die Dortustraße zwischen Sporn- und Breite Straße – nur Fahrbahn Richtung Breite Straße – voll gesperrt. Die Fahrtrichtung von der Breiten- zur Yorckstraße bleibt offen. Staugefahr auf der Umleitung!

Aufgrund von umfangreichen Haus- und Gehwegsanierungsarbeiten ist die Straße Am Brauhausberg halbseitig gesperrt und zwischen Albert-Einstein-Straße und Brücke Havelblick als Einbahnstraße stadtauswärts ausgewiesen. Der stadteinwärtige Verkehr wird über die Leipziger Straße umgeleitet.

Wegen Leitungsarbeiten ist der Geh- und Radweg zwischen Ludwig-Richter- und Rubensstraße voll gesperrt. Fußgänger und Radfahrer werden gesichert auf der Fahrbahn geführt.

Zur Herstellung eines Hausanschlusses ist die August-Bebel-Straße in Höhe Försterweg punktuell halbseitig gesperrt. Der Verkehr kann unter Beachtung des Gegenverkehrs weiterhin in beiden Richtungen fahren.

Wegen Schachtsanierungen zwischen Flotow- und Neuendorfer Straße wird die Großbeerenstraße zwischen 9 und 15 Uhr punktuell halbseitig gesperrt. Weil eine Leitungsquerung hergestellt wird, muss die Großbeerenstraße zudem in Höhe Kohlhasenbrücker Straße punktuell halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr kann unter Beachtung des Gegenverkehrs in beiden Richtungen fahren. Die Zufahrt zur Kohlhasenbrücker Straße wird voll gesperrt.

Wegen Sanierungsarbeiten an einem Haus ist eine Fahrspur der Karl-Liebknecht-Straße an der Kreuzung Rudolf-Breitscheid-Straße gesperrt. Es steht in jede Fahrtrichtung nur noch eine Fahrspur zur Verfügung.

Der Schlaatzweg wird grundhaft saniert und ist deshalb zwischen Friedrich-Engels-Straße und Schlaatzstraße voll gesperrt.

Zur Herstellung eines Hausanschlusses ist die Reiherbergstraße in Höhe Kuhforter Damm punktuell halbseitig gesperrt. Der Verkehr kann unter Beachtung des Gegenverkehrs weiterhin in beiden Richtungen fahren.

Wegen einer Deckensanierung durch den Landesbetrieb ist die L204 zwischen Paaren und Falkenrehde voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Von Nadine Fabian