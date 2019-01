Potsdam

Die Straßen in Potsdam sind in dieser Woche nahezu frei von Baustellen. Allein drei alte bekannte Nadelöhre erscheinen in der Verkehrsprognose, die die Landeshauptstadt für den Zeitraum vom 7. bis 13. Januar herausgegeben hat.

So ist erhöhte Aufmerksamkeit weiterhin auf der Nuthestraße/L40 gefordert: Dort wird die Böschung zur Friedrich-Engels-Straße hinab saniert. Der Verkehr wird jeweils zweispurig auf der L40 geführt. Der Neuendorfer Anger bleibt weiterhin voll gesperrt, auch eine Fahrspur der Auffahrt ab Friedrich-Engels-Straße bleibt dicht.

Für Sanierungsarbeiten eines Hauses ist noch immer eine Fahrspur der Karl-Liebknecht-Straße an der Kreuzung zur Rudolf-Breitscheid-Straße gesperrt. Es steht in jede Fahrtrichtung nur noch eine Fahrspur zur Verfügung.

Außerdem ist die grundhafte Sanierung des Schlaatzweges noch in Gange. Der Schlatzweg ist daher zwischen Friedrich-Engels- und Schlaatzstraße voll gesperrt.

Von Nadine Fabian