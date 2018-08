Potsdam

Wieder einmal hat es in Potsdam einen Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Straßenbahn gegeben. Der Vorfall ereignete sich in der Zeppelinstraße/Ecke Breite Straße. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen einem 17-jährigen Radfahrer und einer Tram.

Es geschah beim Linksabbiegen: Der 17-jährige Radfahrer übersah am frühen Freitagabend beim Abbiegen die in die gleiche Richtung fahrende Straßenbahn. Es kam zu einem Zusammenstoß, woraufhin der Fahrradfahrer, der keinen Helm trug, vom Rad stürzte und mit dem Kopf gegen einen Mast schlug. Der Jugendliche musste in ein Krankenhaus gebracht werden – weitere Informationen zum Schweregrad der Verletzungen sind bisher noch nicht bekannt.

Nicht der erste Unfall zwischen Rad und Tram in Potsdam

Es ist nicht der erste Unfall dieser Art, der sich in Potsdam zwischen Radfahrer und Straßenbahn ereignete. Erst letzten September verstarb ein 41-jähriger Radfahrer beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in der Konrad-Wolf-Allee. Oliver Glaser, der Geschäftsführer des Potsdamer Verkehrsbetriebs, zeigte sich damals äußerst schockiert und erklärte, dass er und das Unternehmen mit den Angehörigen mitfühlen. Der Tramfahrer wurde nach dem tödlichen Unfall psychologisch betreut.

