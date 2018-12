Babelsberg

Eine betrunkene Radfahrerin hat am Donnerstagnachmittag am Lutherplatz einer Notärztin ins Gesicht geschlagen. Die 31-jährige Radlerin war entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr gefahren. Als sie einem entgegenkommenden Mercedes ausweichen wollte, stürzte sie und rutschte unter das Auto, das eine Vollbremsung machen musste.

Verletzte humpelt plötzlich davon

Plötzlich stand die Verletzte auf und humpelte in Richtung Neuendorfer Anger davon. Die Notärztin fand die Verletzte, die aber auf das Hilfeangebot mit einem Schlag ins Gesicht reagierte. Die Polizei fertigte Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Unfallflucht.

