An den Volksglauben, dass heute besonders viele Unglücke passieren, können wir einfach nicht glauben: Fußball – keine WM! –, Wein, Konzerte und kostenloses Kino – so vielfältig klingt die Woche in Potsdam aus. Zudem gratulieren wir heute ganz herzlich einem Potsdamer Promi.