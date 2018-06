Potsdam

Seit dem 12. März 2018 wurden vier Kinder und ihre leibliche Mutter vermisst. Am frühen Abend hatten Nachbarn die fünf noch im Bisamkiez im Potsdamer Stadtteil Schlaatz gesehen, dann waren sie wie vom Erdboden verschluckt. Die Polizei veröffentlichte einen Aufruf – nichts. Bis zum 18. Juni 2018.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden die vier Geschwisterkinder gemeinsam mit ihrer Mutter in Nordrhein-Westfalen festgestellt. Die Mutter hatte sich dort mit den Kindern in Bochum in einer Landeserstaufnahmestelle für Asylsuchende eingefunden.

Bei der Bearbeitung der Daten stellten die Sachbearbeiter fest, dass die Kinder „einen Vermisstenstatus haben“. Sie wurden daher an eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung übergeben.

Die Kinder sollen sich in guter gesundheitlicher Verfassung befinden, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag gegenüber MAZonline mit.

Von MAZonline