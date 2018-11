Innenstadt

Im Streit der „Emanzipatorischen Antifa“ mit den Stadtwerke um eine Plakataktion an Laternenmasten will sich Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) als Vermittler einschalten. Die Antifa will zum Jahrestag der Pogromnacht an 14 Orten an Opfer und Täter erinnern und kritisieren, dass ihnen im Gegensatz etwa zur Wahlwerbung von Parteien kein Platz gewährt wird.

Jakobs versicherte in der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch auf Anfrage von Simon Wohlfahrt (Andere), er könne das Anliegen „nachvollziehen“ und werde bei den Stadtwerken „noch einmal drauf hinwirken, dass die Plakataktion realisiert werden kann“. Laut Wohlfahrt sollten die Plakate vom 7. bis zum 21. November im Stadtbild sein.

Von Volker Oelschläger