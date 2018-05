Potsdam

Der Bus der Linie 693 wird bis Mittwoch nicht regulär fahren. Grund dafür ist ein Wasserrohrbruch im Bereich der Erich-Weinert-Straße und der Drewitzer Straße im Stadtteil Waldtstadt 1. Das meldete der Verkehrsbetrieb Potsdam (ViP) am Freitag.

Zahlreiche Haltestellen werden gestrichen

Demnach wird der Bus bis zum Betriebsschluss in der Nacht zu Mittwoch in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Magnus-Zeller-Platz und Am Moosfeen fahren. Zahlreiche Stationen werden derweil gestrichen.

Darunter sind die Eduard-Claudius-Str./Drewitzer Str. (in Richtung Rathaus Babelsberg) und jeweils in beiden Richtungen Unter den Eichen, Am Fenn, Drewitzer Str./ErichWeinert-Str., Eduard-Claudius-Str./Heinrich-Mann-Allee, Zum Kahleberg, Friedrich-Wolf-Str..

Von MAZ online