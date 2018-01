Viel zu wenig Sozialwohnungen

Potsdam. Die Probleme im Potsdamer Wohnungsmarkt nehmen zu: Betroffen sind vor allem Ein- und Zwei-Personen-Haushalte mit geringem Einkommen – Azubis und Studenten, Singles, Getrennte und Geschiedene, junge Paare und ältere Menschen. Sie werden immer mehr, doch gibt es viel zu wenig bezahlbaren Wohnraum für sie. Auch Familien mit mehreren Kindern geraten in Nöte, weil große Wohnungen zu teuer sind oder werden. Und die Familien treten in harte Konkurrenz zu Gutverdienern, die diese großen Wohnungen belegen, weil sie es sich leisten können. Das geht aus einem Bericht der Stadtverwaltung zum sozialen Wohnungsbau hervor, der gestern der Presse und dem Sozialausschuss der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt wurde.

Die Lage am Markt wird als angespannt beschrieben. Es gibt faktisch keinen vermietbaren Leerstand; kaum jemand zieht um und macht damit Wohnraum frei. Außerdem gibt es immer weniger Wohnungsanzeigen, weil Nachmieter sich schnell auch ohne Inserate finden. Der Wohnungsneubau war in den vergangenen Jahren fast ausschließlich ungefördert und damit hochpreisig – unerreichbar für Geringverdiener. Die Zahl der Wohngeldempfänger hat sprunghaft zugenommen von 1129 im Jahr 2015 auf 1667 im Jahr 2016. Von den 4252 Haushalten mit einem Wohnberechtigungsschein (WBS – zur Erlangung oder Sicherung einer bezahlbaren Wohnung) konnten im Berichtsjahr 2015 nur 877 versorgt werden, knapp 21 Prozent. Der übergroße Rest ist weiter auf der Suche oder weggezogen. Versorgen kann man diese Menschen bislang fast nur in bestehenden Gebäuden, auf die die Stadt Einfluss hat in Form von Mietpreis- oder Belegungsbindungen – Tendenz: fallend. Gab es Ende 2011 noch knapp 11 000 gebundene Wohnungen, waren es 2016 nur noch 1480; und der Bestand geht immer weiter zurück.

Der Wohnungsmarkt in Zahlen In Potsdam gab es zum Jahresende 2016 insgesamt 88253 Wohnungen, nur 764 mehr als ein Jahr zuvor. Rund 50 Prozent der Haushalte sind Single-Haushalte (47524). Zusammen mit den Zwei-Personen-Haushalten (28618) bilden sie über 80 Prozent aller Haushalte. Ende 2016 gab es 10739 Drei- und 6380 Vier-Personenhaushalte, aber nur 1969 Haushalte mit fünf und mehr Personen. Für 47524 Single-Haushalte gab es im Jahr 2016 exakt 37179 Ein- und Zwei-Raum-Wohnungen. Den 10739 Drei-Personen-Haushalten standen 32076 Drei-Raum-Wohnungen gegenüber. Rechnet man die Zwei Ende 2016 lebten in der Stadt (170000 Menschen) rund 13000 Menschen ohne deutschen Pass. Die Vier- und Fünf-Personen.Haushalte trafen auf einen Bestand von 18998 Wohnungen.

Dass die Zahl der „offenen WBS-Fälle“ stets etwa doppelt so hoch ist wie die Zahl der Zuweisungen hat auch negative Folgen für die anerkannten Flüchtlinge. Eine wachsende Zahl von Asylsuchenden mit anerkanntem Aufenthalts-Status kann trotz einer Auszugsberechtigung aus einer Sammelunterkunft keine Wohnung finden.

Gegensteuern will die Stadt nach Angaben von Sozialdezernent Mike Schubert (SPD) mit flexibleren Bindungsarten für öffentlich geförderte Wohnungen. Bis Ende 2016 sind Bindungen fast ausschließlich durch die Förderung von Modernisierung und Instandsetzung entstanden; und nur in der Friedhofsgasse gab es dafür ein Neubauprojekt, eines der Pro Potsdam. 2017 und 2017 waren es nur Verbesserungsmaßnahmen im Bestand, doch für das kommende Jahr gehen 280 Wohnungen in drei Neubauvorhaben an den Markt: im Moosfenn, am Tiroler Damm und im Bornstedter Feld, hier allein 127 Einheiten der Pro Potsdam. Ein Fünftel der Wohnungen sind sozial gebunden.

Härtere Bandagen legt die Stadt künftig den größeren Bauherren an: Sie müssen mindestens 20 Prozent Sozialwohnungen schaffen, um überhaupt eine Baugenehmigungen zu bekommen. Am alten Lazarett am Rand von Babelsberg sei das mit nur acht Prozent „völlig an die Wand gelaufen“, sagte Schubert gestern. Als Vorbild für Potsdam gelten die Städte Ulm, Freiburg und Berlin.

Sozialwohnungen gibt es in Potsdam vor allem in den Neubaustadtgebieten Schlaatz, Waldstadt und Potsdam-Süd. Schubert dringt darauf, dort eine gesunde Bevölkerungsmischung zu erhalten, indem Baulücken geschlossen und Baureserven erschlossen werden.

Von Rainer Schüler