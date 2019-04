Viele feiern beim „Rhythm against Racism“ in Potsdam

Potsdam Festival - Viele feiern beim „Rhythm against Racism“ in Potsdam Vor 15 Jahren hat die Geschichte des „Rhythm against Racism“-Festivals begonnen. Seitdem wuchs die Kulturveranstaltung immer weiter und setzt ein Zeichen für ein weltoffenes Potsdam.

Impressionen vom 19.Festival „Rhythm against Racism” in den Abendstunden am 30.04.2019 auf dem Potsdamer Luisenplatz. Quelle: Bernd Gartenschläger