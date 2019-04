Potsdam

Ein 71-Jähriger kollidierte am Donnerstagmittag in der Ziolkowskistraße beim Ausparken mit einer 36-jährigen Radfahrerin. Die Frau stürzte und stand nach dem Unfall derartig unter Schock, dass sie in einem Rettungswagen behandelt werden musste. Ein Atemalkoholtest, dem sich der Autofahrer unterziehen musste, ergab einen Wert von 0,49 Promille. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleitet. Da allerdings auch die Frau nach Alkohol roch, kam sie zur ebenfalls Untersuchung und Blutentnahme in ein Krankenhaus.

78-Jähriger am Kopf verletzt

Ein Radfahrer (78) wollte am Donnerstagvormittag die Zeppelinstraße überqueren und achtete nicht ausreichend auf den Verkehr. Er stieß mit einem Pkw zusammen, stürzte und verletzte sich schwer am Kopf. Der Mann, der keinen Helm getragen hatte, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit, dessen Fahrer kümmerte sich selbst um die Bergung.

Autofahrer touchiert Radler

Weil ein Autofahrer am Donnerstagmorgen einen Radler (41) an der Kreuzung Schwertfegerstraße/ Friedrich-Ebert-Straße offenbar zu dicht überholte, berührten sich Pkw und Rad. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich am Arm. Er kam ins Krankenhaus. An Rad und Pkw entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Über Poller gestürzt und Platzwunde

Bereits am Vortag war 31-Jähriger in Babelsberg mit seinem Rennrad auf der Fultonstraße in Richtung Kopernikusstraße unterwegs. Als er nach links über die Straße auf einen Fußweg fahren wollte, übersah er einen Betonpoller und stieß frontal dagegen. Er stürzte auf den Kopf. Dabei zog er sich eine Platzwunde zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste.

Von MAZonline