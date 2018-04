Potsdam

Schmerzhafter Wochenbeginn für eine 33-jährige Radfahrerin in der Potsdamer Innenstadt. Die junge Frau war am Montagmorgen um kurz nach 8 Uhr gerade vom Nauener Tor kommend auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, als sich direkt vor ihr die Tür eines parkenden Kleintransporter öffnete. Die Radfahrerin prallte gegen die Tür und stürzte. Hierbei verletzte sich die Frau leicht, wollte jedoch selbstständig einen Arzt aufsuchen, berichtet die Polizei. Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.

Wesentlicher heftiger waren die Verletzungen, die sich eine 45-jährige Autofahrerin um kurz nach 16 Uhr im Kreuzungsbereich Amundsenstraße/ Am Golfplatz zuzog. Dort kollidierte ihr Wagen mit einen anderen Fahrzeug. Die 45-Jährige wurde dabei am Kopf verletzt und musste von Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro. Wegen des Unfalls war die Fahrbahn in Richtung Nedlitzer Straße zeitweise einseitig gesperrt.

Am Dienstagmorgen wieder ein Radunfall. Wieder war ein Pkw beteiligt – doch dieses Mal waren die Folgen etwas weitreichender als noch am Montagmorgen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verließ um kurz nach 8 Uhr ein Pkw gerade eine Ausfahrt auf der Feuerbachstraße und stoppte kurz darauf auf dem Fußweg. Genau in diesem Moment fuhr eine junge Radfahrerin auf dem Gehweg an der Ausfahrt vorbei. Sie prallte gegen das stehende Auto. Die Zwölfjährige erlitt bei dem Unfall eine Hüftverletzung und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Wenig später musste auch in Babelsberg ein Rettungswagen gerufen werden, weil eine Radfahrerin gestürzt war. Vermutlich ohne Fremdeinwirkung. Wie die Polizei am Dienstagnachmittag berichtete, stürzte die 45-Jährige gegen 8:30 Uhr auf der August-Bebel-Straße so unglücklich, dass sie sich am Kopf verletzte und zur weiteren medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

