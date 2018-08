Potsdam

Die Beratungsstelle für Kinderbetreuung in der Stadtverwaltung, der sogenannte Kita-Tipp, soll temporär personell besser ausgestattet werden. Zu den bisherigen sechs Mitarbeitern kommen laut dem Sozialbeigeordneten Mike Schubert (SPD) drei Mitarbeiter hinzu. Eltern hatten immer wieder Kritik über Wartezeiten vor Ort im Rathaus und insbesondere bei der Bearbeitung ihrer Rechtsansprüche für Kinderbetreuung geklagt. „Wir wissen alle, dass das bitter nötig ist“, sagte Schubert zur der Aufstockung.

Da es sich um eine Umschichtung innerhalb der Verwaltung handelt, stehen die Mitarbeiter definitiv zur Verfügung. Sie wurden bislang in der Fachstelle Arbeitsmarktpolitik eingesetzt. Eine gänzlich neu geschaffene Stelle soll laut der Kita-Bereichsleiterin Kerstin Elsaßer bis Jahresende mit einer Fachkraft besetzt werden. Die seit Wochen geltenden verkürzten Öffnungszeiten bleiben noch bis Monatsende bestehen.

460 neue Kitaplätze bis Jahresende

Auch die aktualisierte Bedarfsplanung für Kita-Plätze wurde am Dienstag von Schubert und Elsaßer im Rathaus vorgestellt. Demnach sollen bis Ende 2018 noch 460 zusätzliche Kitaplätze bereitgestellt werden – die Schwerpunkte liegen dabei auf drei Einrichtungen in der Lotte-Pulewka-Straße in Zentrum-Ost, im Ginsterweg in Waldstadt II und in der Gartenstraße im südlichen Babelsberg.

Bis voraussichtlich 2022 sollen insgesamt knapp 5000 Plätze entstehen – rund 2000 davon im Hortbereich, 1700 im Kita- und 1400 im Krippenbereich. Bis 2022 sollen nach heutigen Planungen 31 neue Einrichtungen eröffnet werden. Das Platzangebot wird sich bis kommendes Jahr im Vergleich zu 2008 von 10 195 Betreuungsplätze knapp auf etwa 19 800 Plätze verdoppelt haben. „Das ist nichts, was wir alleine schaffen“, sagte Schubert mit Blick auf die 48 freien Träger in der Stadt. Er bestätigte, dass die Träger trotz anhaltender Rechtsstreitigkeiten und Dispute über die Finanzierung der Betreuung weiterhin an neuen Einrichtungen in Potsdam interessiert seien.

Für problematisch bei der Deckelung des Bedarfs hält der Sozialbeigeordnete zwei Dinge: „Es ist eine Herausforderung geeignete Flächen zu finden, die genügend groß und die zugleich verkehrsgünstig gelegen sind“, so Schubert. Vor allem mache ihm Sorgen, genügend pädagogisches Personal zu finden, das auf dem Arbeitsmarkt für Erzieher zunehmend rar werde.

Online-Platzsuche kommt frühestens im Sommer 2019

Die Zahl der nicht versorgten Eltern konnte die Verwaltung am Dienstag nicht nennen. „Viele Eltern haben sich bei mehreren Kitas angemeldet und sagen jetzt, wo sie zum Schuljahresbeginn einen Platz bekommen haben, in den anderen Einrichtungen ab“, erklärt Elsaßer. Erst im September würde man alle Rückläufe von den Trägern bekommen. Diese Mehrfachanmeldungen soll eigentlich längst mit Hilfe eines Onlineportals, dem Kita-Navigator, abgeschafft werden. „Wir haben die Fachplanung mit den Trägern abgeschlossen, jetzt geht es um die Vergabe der technischen Umsetzung“, erklärte Mike Schubert. Er wolle das System zum Beginn des Kitajahres 2019 einführen.

Die vor einigen Monaten angekündigte Rückkehr der Stadt zu Kitas in kommunaler Trägerschaft werde laut Schubert noch nicht 2019 gelingen. Für ihn ist eine der geplanten Kitas im Bornstedter Feld, die im Auftrag der Stadt vom Entwicklungsträger errichtet werden, dazu prädestiniert.

Von Peter Degener