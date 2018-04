Vizekanzler Olaf Scholz paddelt in Potsdam

Prominente Kanu-Fahrer in Potsdam: Am Freitagvormittag setzten sich Brandenburgs Sportministerin Britta Ernst (SPD) und ihr Ehemann und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) ins Kanu und erkundeten die Havel in Potsdam. Mit im Boot bei den beiden Spitzenpolitikern saß Olympiasieger Jürgen Eschert, den Kontakt vermittelte ein Ex-Minister.