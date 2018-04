Werder

Zum Auftakt des Baumblütenfestes in Werder (Potsdam-Mittelmark) sind viele Besucher mit der Bahn in die Kleinstadt gefahren. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte am Samstag über die Linie RE1, die zwischen Berlin und Werder verkehrt: „Wir können bestätigen, dass die Züge voll sind.“ Nach Angaben eines Reisenden hielt am Vormittag ein Zug in Potsdam erst gar nicht an, weil dieser bereits überfüllt war.

Fahrgäste reagieren genervt und teilweise aggressiv

Nach MAZ-Informationen muss an den Bahnhöfen mit Wartezeiten bis zu einer halben Stunde gerechnet werden. Am Hauptbahnhof Potsdam gab es offizielle Bahn-Durchsagen, dass ein Einstieg in die überfüllten Züge nicht möglich wäre. Fahrgäste waren extrem genervt und sind die Polizei vor Ort aggressiv angegangen. Teilweise haben Sie gefordert, die Blütenbesucher aus dem Zug zu holen.

Katrin, 25, sagt über die Fahrt nach Werder: „Es war schrecklich, zu warm - zu viele Menschen, keine Klimanlage“.

Keine Sonderzüge am ersten Wochenende

Am Freitag hatte die Bahn bekannt gegeben, dass einige der Sonderzüge zu dem riesigen Volksfest an diesem Wochenende nicht fahren können, weil es viele Krankheitsfälle gibt. Stadt und brandenburgisches Verkehrsministerium reagierten daraufhin verärgert.

Die Bahnsprecherin sagte am Samstagmittag, dass vier eigentlich abgesagte Sonderzüge nun doch gefahren seien. Das Baumblütenfest dauert mehrere Tage bis zum 6. Mai. Es werden wieder Hunderttausende Besucher erwartet.

Am Mittag strömten die ersten Besucher auf das Festgelände, wo um 13 Uhr der Festumzug das Volksfest offiziell eröffnete.

Von MAZonline/Anne Knappe